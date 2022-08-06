За словами астролога, саме Скорпіони та Овни зіткнуться з фінансовими труднощами цього місяця. Серпень буде фінансово вдалий лише для сміливих та впевнених в собі, а от ті, хто допустить слабинки, зможе втратити чимало коштів, пише 24 канал.

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Овни

Початок серпня буде не надто сприятливим для Овнів. У вас є ризик втратити роботу або ж збанкрутувати. Ймовірно, всі відкладені раніше вами кошти вам доведеться віддати на відшкодування орендованого помешкання або чужої машини. Можливі також непередбачені витрати, які будуть пов’язані зі здоров’ям.

Скорпіони

Скорпіони увесь місяць будуть намарно витрачати кошти, а потім здивуються від того, що на їхній кредитній картці нічого не залишилося. Астрологи просять контролювати свій фінансовий потік та не починати жити на широку ногу, якщо у вас немає додаткової фінансової подушки. Також уникайте будь-яких азартних ігор, адже саме через них ви можете втратити значну частину грошей.