9 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
9 серпня в народному календарі відзначають свято великомученика і цілителя Пантелеймона. Він прославився великими чудесами ще до смерті.
Іменини сьогодні святкують: Анфіса, Кирило, Костянтин, Платон.
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Народні прикмети на 9 серпня
– Якщо на Пантелеймона завиваються качани капусти, то осінь буде холодною.
– Трави, зібрані 9 серпня, володіють цілющими властивостями.
– Якщо мураха вхід в мурашник закладає, то невдовзі піде дощ.
– Коники стрибають і скрекочуть – на суху і ясну погоду.
Що можна робити 9 серпня
- Якщо хворий в день святого Пантелеймона буде молитися вдома на його ікону, то скоро одужає.
- Щоб дитина добре вчилася в школі, їй треба цього дня з'їсти трохи капусти.
Що не можна робити 9 серпня
- Сьогодні не можна грати в лотерею та азартні ігри.
- В цей день не можна відмовляти бідним та знедоленим в допомозі.
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