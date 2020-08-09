9 серпня в народному календарі відзначають свято великомученика і цілителя Пантелеймона. Він прославився великими чудесами ще до смерті.

Іменини сьогодні святкують: Анфіса, Кирило, Костянтин, Платон.

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Народні прикмети на 9 серпня

– Якщо на Пантелеймона завиваються качани капусти, то осінь буде холодною.

– Трави, зібрані 9 серпня, володіють цілющими властивостями.

– Якщо мураха вхід в мурашник закладає, то невдовзі піде дощ.

– Коники стрибають і скрекочуть – на суху і ясну погоду.

Що можна робити 9 серпня

Якщо хворий в день святого Пантелеймона буде молитися вдома на його ікону, то скоро одужає. Щоб дитина добре вчилася в школі, їй треба цього дня з'їсти трохи капусти.

Що не можна робити 9 серпня