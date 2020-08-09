9 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
9 августа в народном календаре отмечают праздник великомученика и целителя Пантелеймона. Он прославился великими чудесами еще до смерти.
Именины сегодня празднуют: Анфиса, Кирилл, Константин, Платон.
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Народные приметы на 9 августа
– Если на Пантелеймона завиваются кочаны капусты, то осень будет холодной.
– Травы, собранные 9 августа, обладают целебными свойствами.
– Если муравей закладывает вход в муравейник, то вскоре пойдет дождь.
– Кузнечики прыгают и стрекочут – на сухую и ясную погоду.
Что можно делать 9 августа
- Если больной в день святого Пантелеймона будет молиться дома на его икону, то скоро выздоровеет.
- Чтобы ребенок хорошо учился в школе, ему надо в этот день съесть немного капусты.
Что нельзя делать 9 августа
- Сегодня нельзя играть в лотерею и азартные игры.
- В этот день нельзя отказывать бедным и обездоленным в помощи.
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