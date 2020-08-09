9 августа в народном календаре отмечают праздник великомученика и целителя Пантелеймона. Он прославился великими чудесами еще до смерти.

Именины сегодня празднуют: Анфиса, Кирилл, Константин, Платон.

​Читайте также Выходные в августе: как украинцы будут отдыхать на День Независимости Украины

Народные приметы на 9 августа

– Если на Пантелеймона завиваются кочаны капусты, то осень будет холодной.

– Травы, собранные 9 августа, обладают целебными свойствами.

– Если муравей закладывает вход в муравейник, то вскоре пойдет дождь.

– Кузнечики прыгают и стрекочут – на сухую и ясную погоду.

Что можно делать 9 августа

Если больной в день святого Пантелеймона будет молиться дома на его икону, то скоро выздоровеет. Чтобы ребенок хорошо учился в школе, ему надо в этот день съесть немного капусты.

Что нельзя делать 9 августа