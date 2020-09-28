З лютого 2020 року ексдружина популярного репера Серьоги веде боротьбу за опіку над дітьми, яких він викрав. Сьогодні, 28 вересня, відбулося чергове судове засідання, після якого Поліна Ололо у відчаї. Їй знову відмовили у забезпеченні позову та в праві на освіту синів.

Поліна Ололо невпинно продовжує боротися за своїх дітей. Вона не бачилася з синами майже рік і серце розривається від болю. На особистій сторінці в інстаграмі жінка опублікувала допис, у якому розповіла, що чергове засідання суду завершилося поразкою для неї.

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9 місяців Поліна намагається повернути синів – Платона та Марка. Вона повідомила, що їй знову відмовили у задоволенні позову.

"28.09.2020 – чергова дата, висічена на серці шрамами. Сьогодні відбулося судове засідання за визначенням місця проживання моїх синів Марка і Платона. Мені вкотре відмовлено в забезпеченні позову і в праві на освіту моїх дітей. Справа в тому, що за моєю заявою діти були зараховані в школу в місті Києві, але до навчального процесу так і не приступили, оскільки їх ховає і утримує батько Сергій Пархоменко. Проте, в жодну школу Харкова і області, де вони нібито проживають, так і не були зараховані", – розповіла Ололо.

Також Поліна наголосила, що її ексчоловік вкотре змінив адвокатів. Тепер його захищає Новак Андрій Васильович, який обвинувачується у хабарі, а його справа перебуває на розгляді Вищого антикорупційного суду.

Поліна попросила кожного, хто знає що-небудь про місцеперебування її синів, звертатися до неї.

Вже 9 місяців я не бачу і не чую своїх дітей. Мені невідомо їх місцеперебування, не знаю, хто піклується про них, поки батько на камерних корпоративах зводить кінці з кінцями,

– наголосила Поліна.

Наступне судове засідання у цій справі призначено на 21 грудня 2020 року.

Боротьба Поліни Ололо за дітей

У лютому 2020 року жінка заявила, що Серьога викрав їхніх синів після тренування і забороняє їм спілкуватися з мамою. Вона вже 9 місяців прагне повернути дітей, їхні телефони вимкнені. Поліна вже розповідала про жорстокі методи виховання репера й запевнила, що її синів завжди налаштовували проти неї.

Наприкінці травня Ололо нарешті зустрілася з 9-річним Платоном. Довгоочікувана зустріч відбулася на території одного з готельних комплексів, що під Києвом. Тоді хлопчик не хотів спілкуватися з матір'ю, адже боявся, що їх помітить тато. Платон розповів, що батько називав Поліну небезпечною.

Серьога також висловився щодо скандалу з ексдружиною та "викраденими" дітьми. Артист запевнив, що вони з Поліною Ололо бачать процес виховання і освіти дітей по-різному і саме тому вдалися до вирішення справи через суд.