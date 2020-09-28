С февраля 2020 года экс-супруга популярного рэпера Сереги ведет борьбу за опеку над детьми, которых он похитил. Сегодня, 28 сентября, состоялось очередное судебное заседание, после которого Полина Ололо в отчаянии. Ей снова отказали в обеспечении иска и в праве на образование сыновей.

Полина Ололо неустанно продолжает бороться за своих детей. Она не виделась с сыновьями почти год и сердце разрывается от боли. На личной странице в инстаграме женщина опубликовала сообщение, в котором рассказала, что очередное заседание суда завершилось поражением для нее.

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9 месяцев Полина пытается вернуть сыновей – Платона и Марка. Она сообщила, что ей снова отказали в удовлетворении иска.

"28.09.2020 – очередная дата, высеченная на сердце шрамами. Сегодня состоялось заседание по определению места жительства моих сыновей Марка и Платона. Мне в очередной раз отказано в обеспечении иска и в праве на образование моих детей. Дело в том, что по моему заявлению дети были зачислены в школу в Киеве, но к учебному процессу так и не приступили, поскольку их прячет и удерживает отец Сергей Пархоменко. Однако ни в одну школу Харькова и области, где они якобы проживают, так и не были зачислены", – рассказала Ололо .

Также Полина отметила, что ее экс-муж в очередной раз сменил адвокатов. Теперь его защищает Новак Андрей Васильевич, который обвиняется во взятке, а его дело находится на рассмотрении Высшего антикоррупционного суда.

Полина попросила каждого, кто знает что-нибудь о местонахождении ее сыновей, обращаться к ней.

Уже 9 месяцев я не вижу и не слышу своих детей. Мне неизвестно их местонахождение, не знаю, кто заботится о них, пока отец на камерных корпоративах сводит концы с концами,

– отметила Полина.

Следующее судебное заседание по этому делу назначено на 21 декабря 2020 года.

Борьба Полины Ололо за детей

В феврале 2020 года женщина заявила, что Серега похитил их сыновей после тренировки и запрещает им общаться с мамой. Она уже 9 месяцев стремится вернуть детей, их телефоны выключены. Полина уже рассказывала о жестоких методах воспитания рэпера и заверила, что ее сыновей всегда настраивали против нее.

В конце мая Ололо наконец встретилась с 9-летним Платоном. Долгожданная встреча состоялась на территории одного из гостиничных комплексов под Киевом. Тогда мальчик не хотел общаться с матерью, ведь боялся, что их заметит папа. Платон рассказал, что отец называл Полину опасной.

Серега также высказался относительно скандала с экс-женой и "похищенными" детьми. Артист заверил, что они с Полиной Ололо видят процесс воспитания и образования детей по-разному и поэтому прибегли к решению дела через суд.