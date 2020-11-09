9 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
9 листопада відзначають день Нестора Літописця – монаха Києво-Печерського монастиря, першого давньоруського письменника і літописця, послідовника творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія. Він традиційно вважається одним з авторів "Повісті минулих літ".
У день пам’яті Нестора Літописця відзначається День української писемності та мови, і традиційно, пишеться Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Нестор Літописець є покровителем письменників, журналістів та істориків.
Іменини сьогодні святкує Нестор.
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Народні прикмети на 9 листопада
– Іній на деревах 9 листопада віщує мороз.
– Туман вранці – чекай відлиги.
– Сніг випав на сиру землю – весна буде ранньою.
Що можна робити 9 листопада
- Якщо у ваш дім прийдуть нещастя, то варто піти до церкви та помолитися святій Параскеві, попросивши її про допомогу.
- Якщо 9 листопада дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому.
Що не можна робити 9 листопада
- Якщо ваше життя пов'язане зі сценою і після виступу ви приймете в дар живі квіти, то незабаром, ваша популярність згасне.
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