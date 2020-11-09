9 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
9 ноября отмечают день Нестора Летописца – монаха Киево-Печерского монастыря, первого древнерусского писателя и летописца, последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия. Он традиционно считается одним из авторов "Повести временных лет".
В день памяти Нестора Летописца отмечается День украинской письменности и языка, и традиционно пишется Всеукраинский радиодиктант национального единства. Нестор Летописец является покровителем писателей, журналистов и историков.
Именины сегодня празднует Нестор.
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Народные приметы на 9 ноября
– Иней на деревьях 9 ноября предвещает мороз.
– Туман утром – жди оттепели.
– Снег выпал на сырую землю – весна будет ранней.
Что можно делать 9 ноября
- Если в ваш дом придут несчастья, то стоит пойти в церковь и помолиться святой Параскеве, попросить ее о помощи.
- Если 9 ноября дать обещание и выполнить его, то все плохое останется в прошлом.
Что нельзя делать 9 ноября
- Если ваша жизнь связана со сценой и после выступления вы примете в дар живые цветы, то вскоре, ваша популярность угаснет.
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