9 ноября отмечают день Нестора Летописца – монаха Киево-Печерского монастыря, первого древнерусского писателя и летописца, последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия. Он традиционно считается одним из авторов "Повести временных лет".

В день памяти Нестора Летописца отмечается День украинской письменности и языка, и традиционно пишется Всеукраинский радиодиктант национального единства. Нестор Летописец является покровителем писателей, журналистов и историков. Именины сегодня празднует Нестор. ​Читайте также Когда будет Черная пятница в Украине в 2020 году: дата Народные приметы на 9 ноября – Иней на деревьях 9 ноября предвещает мороз. – Туман утром – жди оттепели. – Снег выпал на сырую землю – весна будет ранней. Что можно делать 9 ноября Если в ваш дом придут несчастья, то стоит пойти в церковь и помолиться святой Параскеве, попросить ее о помощи. Если 9 ноября дать обещание и выполнить его, то все плохое останется в прошлом. Что нельзя делать 9 ноября Если ваша жизнь связана со сценой и после выступления вы примете в дар живые цветы, то вскоре, ваша популярность угаснет.