9 червня у церковному календарі – день пам'яті священномученика Ферапонта, пише 24 Канал. Ферапонт став ченцем, а згодом – єпископом на Кіпрі.

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Ферапонт проповідував християнство та хрестив язичників. Це відбувалось за правління імператора Діоклетіана, який займався гонінням вірян. Правителі катували єпископа, але він мужньо терпів всі знущання. Після смерті мощі святого мироточили та творили дива.

День ангела 9 червня святкують Іван, Леонід, Леонтій, Ніл, Петро, Ян, Анастасія.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна виносити сміття з дому.

Заборонено пліткувати та розводити порожні балачки.

Не можна сваритися та конфліктувати з рідними.

Сьогодні краще не прибирати – можна вимести щастя з дому.

Прикмети на 9 червня

Вітру немає, але чутно, як шумлять дерева – буде гроза.

Сьогодні видно туман – щедро вродяться гриби.

Від ранку важке повітря – до дощу.

Зранку рясна роса на траві – день буде сонячним.

Із землі виповзають черв'яки – сьогодні буде дощ.



Міжнародний день друзів / Фото Pixabay

День в Україні та світі

Міжнародний день друзів. Свято ініціювали в Конгресі США, а згодом його підтримала ООН. Подія стала офіційною у 2011 році. Це гарна нагода привітати товаришів та найкращих друзів.