9 июня в церковном календаре – день памяти мученика Ферапонта, пишет 24 Канал. Ферапонт стал монахом, а впоследствии – епископом на Кипре.

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Ферапонт проповедовал христианство и крестил язычников. Это происходило во время правления императора Диоклетиана, занимавшегося гонением верующих. Правители пытали епископа, но он мужественно терпел все издевательства. После смерти мощи святого мироточили и творили чудеса.

День ангела 9 июня отмечают Иван, Леонид, Леонтий, Нил, Петр, Ян, Анастасия.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя выносить мусор из дома.

Запрещено сплетничать и разводить пустые разговоры.

Нельзя ссориться и конфликтовать с родными.

Сегодня лучше не убирать – можно вымести счастье из дома.

Приметы на 9 июня

Ветра нет, но слышно, как шумят деревья – будет гроза.

Сегодня виден туман – щедро уродятся грибы.

С утра тяжелый воздух – к дождю.

Утром обильная роса на траве – день будет солнечным.

Из земли выползают черви – сегодня будет дождь.



Международный день друзей / Фото Pixabay

День в Украине и мире

Международный день друзей. Праздник инициировали в Конгрессе США, а затем его поддержала ООН. Событие стало официальным в 2011 году. Это хорошая возможность поздравить товарищей и лучших друзей.