9 июня в церковном календаре – день памяти мученика Ферапонта, пишет 24 Канал. Ферапонт стал монахом, а впоследствии – епископом на Кипре.
Читайте также Воспалительное и неожиданное: что означает имя Анастасия и когда День ангела у этих женщин
Ферапонт проповедовал христианство и крестил язычников. Это происходило во время правления императора Диоклетиана, занимавшегося гонением верующих. Правители пытали епископа, но он мужественно терпел все издевательства. После смерти мощи святого мироточили и творили чудеса.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя выносить мусор из дома.
- Запрещено сплетничать и разводить пустые разговоры.
- Нельзя ссориться и конфликтовать с родными.
- Сегодня лучше не убирать – можно вымести счастье из дома.
Приметы на 9 июня
- Ветра нет, но слышно, как шумят деревья – будет гроза.
- Сегодня виден туман – щедро уродятся грибы.
- С утра тяжелый воздух – к дождю.
- Утром обильная роса на траве – день будет солнечным.
- Из земли выползают черви – сегодня будет дождь.
Международный день друзей / Фото Pixabay
День в Украине и мире
Международный день друзей. Праздник инициировали в Конгрессе США, а затем его поддержала ООН. Событие стало официальным в 2011 году. Это хорошая возможность поздравить товарищей и лучших друзей.