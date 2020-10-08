8 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
8 жовтня в народному календарі відзначають день Сергія Радонезького. Кажуть, що саме з цього дня розпочинається справжня осінь і стає холодно. Подекуди може випасти навіть перший сніг.
Іменини сьогодні святкують: Євген, Максим, Микола, Павло, Роман, Сергій.
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Народні прикмети на 8 жовтня
– Перший сніг випав 8 жовтня – зима настане 21 листопада на Михайлів день.
– Перший сніг сухий, значить, літо наступного року буде теплим і не надто спекотним.
– Гарна погода 8 жовтня – такою вона буде ще протягом трьох тижнів.
– Яким буде 8 жовтня – таким буде і 8 квітня наступного року.
– Березове листя ще не опало – прикмета, що сніг випаде нескоро
– Віє вітер південний 8 жовтня – зима буде теплою, західний – сніжною, північний – холодною.
– Перший сніг 8 жовтня йде заметіллю – зима прийде нескоро.
– Перший сніг на суху землю шаром лягає – прикмета, що наступний рік буде врожайним.
Що можна робити 8 жовтня
- Приберіть у своєму будинку. Це принесе вам щастя та успіх.
Що не можна робити 8 жовтня
- У цей день не можна пускати до себе в оселю чужих людей.
- Не рекомендовано сьогодні купувати тварин, адже вони будуть завжди агресивними і часто хворітимуть.
- Нікому в цей день не розповідайте про свої справи.