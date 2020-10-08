8 жовтня в народному календарі відзначають день Сергія Радонезького. Кажуть, що саме з цього дня розпочинається справжня осінь і стає холодно. Подекуди може випасти навіть перший сніг.

Іменини сьогодні святкують: Євген, Максим, Микола, Павло, Роман, Сергій.

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Народні прикмети на 8 жовтня

– Перший сніг випав 8 жовтня – зима настане 21 листопада на Михайлів день.

– Перший сніг сухий, значить, літо наступного року буде теплим і не надто спекотним.

– Гарна погода 8 жовтня – такою вона буде ще протягом трьох тижнів.

– Яким буде 8 жовтня – таким буде і 8 квітня наступного року.

– Березове листя ще не опало – прикмета, що сніг випаде нескоро

– Віє вітер південний 8 жовтня – зима буде теплою, західний – сніжною, північний – холодною.

– Перший сніг 8 жовтня йде заметіллю – зима прийде нескоро.

– Перший сніг на суху землю шаром лягає – прикмета, що наступний рік буде врожайним.

Що можна робити 8 жовтня

Приберіть у своєму будинку. Це принесе вам щастя та успіх.

Що не можна робити 8 жовтня