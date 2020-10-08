8 октября в народном календаре отмечают день Сергия Радонежского. Говорят, что именно с этого дня начинается настоящая осень и становится холодно. Местами может выпасть даже первый снег.

Именины сегодня празднуют: Евгений, Максим, Николай, Павел, Роман, Сергей.

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Народные приметы на 8 октября

– Первый снег выпал 8 октября – зима наступит 21 ноября на Михайлов день.

– Первый снег сухой, значит, лето следующего года будет теплым и не слишком жарким.

– Хорошая погода 8 октября – такой она будет еще в течение трех недель.

– Каким будет 8 октября – таким будет и 8 апреля следующего года.

– Березовые листья еще не опали – примета, что снег выпадет нескоро.

– Веет ветер южный 8 октября – зима будет теплой, западный – снежной, северный – холодной.

– Первый снег 8 октября идет метелью – зима придет нескоро.

– Первый снег на сухую землю слоем ложится – примета, что следующий год будет урожайным.

Что можно делать 8 октября

Уберите в своем доме. Это принесет вам счастье и успех.

Что нельзя делать 8 октября