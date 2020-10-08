8 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
8 октября в народном календаре отмечают день Сергия Радонежского. Говорят, что именно с этого дня начинается настоящая осень и становится холодно. Местами может выпасть даже первый снег.
Именины сегодня празднуют: Евгений, Максим, Николай, Павел, Роман, Сергей.
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Народные приметы на 8 октября
– Первый снег выпал 8 октября – зима наступит 21 ноября на Михайлов день.
– Первый снег сухой, значит, лето следующего года будет теплым и не слишком жарким.
– Хорошая погода 8 октября – такой она будет еще в течение трех недель.
– Каким будет 8 октября – таким будет и 8 апреля следующего года.
– Березовые листья еще не опали – примета, что снег выпадет нескоро.
– Веет ветер южный 8 октября – зима будет теплой, западный – снежной, северный – холодной.
– Первый снег 8 октября идет метелью – зима придет нескоро.
– Первый снег на сухую землю слоем ложится – примета, что следующий год будет урожайным.
Что можно делать 8 октября
- Уберите в своем доме. Это принесет вам счастье и успех.
Что нельзя делать 8 октября
- В этот день нельзя пускать к себе в дом чужих людей.
- Не рекомендовано сегодня покупать животных, ведь они будут всегда агрессивными и часто будут болеть.
- Никому в этот день не рассказывайте о своих делах.