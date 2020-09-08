8 вересня в народному календарі вшановується пам'ять святої мучениці Наталії, а також її чоловіка Андріана.

Іменини сьогодні святкують: Наталія і Андріан.

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Народні прикмети на 8 вересня

– Грім гримить – до теплої осені.

– Якщо на небі хмари рідкі, то буде холодно і ясно.

– Якщо листя з берези і дуба не опало, то зима буде суворою.

– Якщо ранок холодний, то зима буде морозною і ранньою.

– Багато горобини – скоро настануть холоди.

– Якщо багато опеньків в лісі, то «бабиного літа» не чекай.

Що можна робити 8 вересня

Сьогодні святій Наталії треба молитися про подружнє щастя та хороші стосунки між родичами. День треба провести в любові, гармонії та єднанні, аби подружнє життя було таким завжди. Якщо зробите цього дня хрестик з горобини – то зможете захиститися від будь-яких неприємностей. Жінкам сьогодні треба обов'язково приготувати млинці та пригостити ними чоловіків.

Що не можна робити 8 вересня