8 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
8 вересня в народному календарі вшановується пам'ять святої мучениці Наталії, а також її чоловіка Андріана.
Іменини сьогодні святкують: Наталія і Андріан.
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Народні прикмети на 8 вересня
– Грім гримить – до теплої осені.
– Якщо на небі хмари рідкі, то буде холодно і ясно.
– Якщо листя з берези і дуба не опало, то зима буде суворою.
– Якщо ранок холодний, то зима буде морозною і ранньою.
– Багато горобини – скоро настануть холоди.
– Якщо багато опеньків в лісі, то «бабиного літа» не чекай.
Що можна робити 8 вересня
- Сьогодні святій Наталії треба молитися про подружнє щастя та хороші стосунки між родичами.
- День треба провести в любові, гармонії та єднанні, аби подружнє життя було таким завжди.
- Якщо зробите цього дня хрестик з горобини – то зможете захиститися від будь-яких неприємностей.
- Жінкам сьогодні треба обов'язково приготувати млинці та пригостити ними чоловіків.
Що не можна робити 8 вересня
- Закоханим парам у цей день не можна сваритися, адже після вияснення стосунків вони можуть назавжди розлучитися.
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