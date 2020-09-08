8 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
8 сентября в народном календаре отмечается память святой мученицы Наталии и ее мужа Адриана.
Именины сегодня празднуют: Наталья и Андриан.
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Народные приметы на 8 сентября
– Гром гремит – к теплой осени.
– Если на небе облаков мало, то будет холодно и ясно.
– Если листья с березы и дуба не опали, то зима будет суровой.
– Если утро холодное, то зима будет морозной и ранней.
– Много рябины – скоро наступят холода.
– Если много опят в лесу, то "бабьего лета" не жди.
Что можно делать 8 сентября
- Сегодня святой Наталие надо молиться о супружеском счастье и хороших отношениях между родственниками.
- День нужно провести в любви, гармонии и единении, чтобы супружеская жизнь была такой всегда.
- Если сделаете в этот день крестик из рябины – то сможете защититься от любых неприятностей.
- Женщинам сегодня надо обязательно приготовить блины и угостить ими мужчин.
Что нельзя делать 8 сентября
- Влюбленным парам в этот день нельзя ссориться, ведь после выяснения отношений они могут навсегда расстаться.
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