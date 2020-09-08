8 сентября в народном календаре отмечается память святой мученицы Наталии и ее мужа Адриана.

Именины сегодня празднуют: Наталья и Андриан.

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Народные приметы на 8 сентября

– Гром гремит – к теплой осени.

– Если на небе облаков мало, то будет холодно и ясно.

– Если листья с березы и дуба не опали, то зима будет суровой.

– Если утро холодное, то зима будет морозной и ранней.

– Много рябины – скоро наступят холода.

– Если много опят в лесу, то "бабьего лета" не жди.

Что можно делать 8 сентября

Сегодня святой Наталие надо молиться о супружеском счастье и хороших отношениях между родственниками. День нужно провести в любви, гармонии и единении, чтобы супружеская жизнь была такой всегда. Если сделаете в этот день крестик из рябины – то сможете защититься от любых неприятностей. Женщинам сегодня надо обязательно приготовить блины и угостить ими мужчин.

Что нельзя делать 8 сентября