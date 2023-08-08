8 серпня у церковному календарі – день пам'яті священномучеників Єрмолая, Єрміппа і Єрмократа Нікомидійських, пише 24 Канал. Вони були священниками у Никодимії в III – IV століттях.

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Єрмолай прийняв хрещення та став священнослужителем, а Єрміпп та Єрмократ були його сподвижниками. У той час християн переслідували, та троє святителів переховувались і продовжували навертати язичників. Їх вбили за те, що вони відмовилися поклонятись ідолам.

День ангела 8 серпня святкують Ігнатій, Мойсей, Параска, Сергій, Федір, Єва, Поліна.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні не можна сваритися та лаятись.

Заборонено їсти яблука до Яблучного Спасу.

Не можна відмовляти в допомозі.

Жінкам сьогодні краще не займатись побутовими справами й особливо вишивкою.

Не можна брати до рук інструменти.

Прикмети на 8 серпня

Золотавий колір зорі й фіолетове забарвлення горизонту – до хорошої погоди.

Мухи набридають і кусають – буде дощ.

Теплий і похмурий день – таким буде весь місяць.

Липа пожовкла – чекайте ранню осінь.



Міжнародний день котів / Фото Pixabay

День в Україні та світі

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Міжнародний день котів. Свято на честь чотирилапих улюбленців зініціював Міжнародний фонд добробуту тварин. Сьогодні чудовий день для того, щоб приділити час своїм котикам та звернути увагу на тих, хто залишився без дому.