8 августа в церковном календаре – день памяти священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа Никомидийских, пишет 24 Канал. Они были священниками в Никодимии в III – IV веках.
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Ермолай принял крещение и стал священником, а Ермипп и Ермократ были его сподвижниками. В то время христиан преследовали, но трое святителей прятались и продолжали обращать язычников. Их убили за то, что они отказались поклоняться идолам.
Что нельзя делать сегодня
- Сегодня нельзя ссориться и ругаться.
- Запрещено есть яблоки до Яблочного Спаса.
- Нельзя отказывать в помощи.
- Женщинам сегодня лучше не заниматься бытовыми делами и особенно вышивкой.
- Нельзя брать в руки инструменты.
Приметы на 8 августа
- Золотистый цвет звезды и фиолетовая окраска горизонта – к хорошей погоде.
- Мухи надоедают и кусают – будет дождь.
- Теплый и пасмурный день – таким будет весь месяц.
- Липа пожелтела – ждите раннюю осень.
День в Украине и мире
День войск связи Вооруженных сил Украины. Профессиональный праздник был установлен в 2000 году, он отмечается ежегодно 8 августа. В этот день в 1920 году в Киеве открылись военно-инженерные курсы.
Международный день кошек. Праздник в честь четырёхлапых любимцев инициировал Международный фонд благосостояния животных. Сегодня отличный день для того, чтобы уделить время своим котикам и обратить внимание на оставшихся без дома.