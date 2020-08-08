8 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
8 серпня в народному календарі відзначають Єрмолаєв день. Кажуть, що в цей день роса володіє цілющою силою, яка передається травам.
Іменини сьогодні святкують: Гнат, Парасковія, Сергій.
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Народні прикмети на 8 серпня
– Мухи 8 серпня кусаються і стають настирливими – чекайте на дощ.
– Жаби стрибають біля водойм по березі – прикмета до того, що скоро піде дощ.
Що можна робити 8 серпня
- Знахарі в цей день можуть відправлятися за збором цілющих трав, адже, за прикметами, сьогодні після ранкової роси вони стають особливо корисними.
Що не можна робити 8 серпня
- Жінкам цього дня заборонялося виходити в поле.
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