8 серпня в народному календарі відзначають Єрмолаєв день. Кажуть, що в цей день роса володіє цілющою силою, яка передається травам.

Іменини сьогодні святкують: Гнат, Парасковія, Сергій.

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Народні прикмети на 8 серпня

– Мухи 8 серпня кусаються і стають настирливими – чекайте на дощ.

– Жаби стрибають біля водойм по березі – прикмета до того, що скоро піде дощ.

Що можна робити 8 серпня

Знахарі в цей день можуть відправлятися за збором цілющих трав, адже, за прикметами, сьогодні після ранкової роси вони стають особливо корисними.

Що не можна робити 8 серпня