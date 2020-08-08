8 августа в народном календаре отмечают Ермолаев день. Говорят, что в этот день роса обладает целебной силой, которая передается травам.

Именины сегодня празднуют: Игнат, Прасковья, Сергей.

​Читайте также Выходные в августе: как украинцы будут отдыхать на День Независимости Украины

Народные приметы на 8 августа

– Мухи 8 августа кусаются и становятся назойливыми – ждите дождь.

– Лягушки прыгают возле водоемов по берегу – примета к тому, что скоро пойдет дождь.

Что можно делать 8 августа

Знахари в этот день могут отправляться за сбором целебных трав, так как, по приметам, сегодня после утренней росы они становятся особенно полезными.

Что нельзя делать 8 августа