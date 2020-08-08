8 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
8 августа в народном календаре отмечают Ермолаев день. Говорят, что в этот день роса обладает целебной силой, которая передается травам.
Именины сегодня празднуют: Игнат, Прасковья, Сергей.
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Народные приметы на 8 августа
– Мухи 8 августа кусаются и становятся назойливыми – ждите дождь.
– Лягушки прыгают возле водоемов по берегу – примета к тому, что скоро пойдет дождь.
Что можно делать 8 августа
- Знахари в этот день могут отправляться за сбором целебных трав, так как, по приметам, сегодня после утренней росы они становятся особенно полезными.
Что нельзя делать 8 августа
- Женщинам в этот день запрещалось выходить в поле.
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