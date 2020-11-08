8 листопада християни відзначають день святого великомученика Димитрія, або як в народі кажуть "святого Дмитра". Свято встановлене на честь Дмитра Солунського.

Іменини сьогодні святкує Дмитро.

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Народні прикмети на 8 листопада

– Відлига на Дмитра – зима буде з мокрим теплом, а весна – рання.

– День на Дмитрія без снігу – зими буде не скоро.

– Дмитро на снігу – весна буде пізньою.

– Земля на Дмитра замерзла і дме холодний вітер – снігу не буде до свят.

– Сніг і мороз на Дмитра – весна буде пізня й холодна.

– На Дмитра тепло – весна буде рання, м'яка.

– Коли 8 листопада холод і сніг – весна пізня і холодна, якщо відлига – зима і весна теплі.

– Якщо відлига, то на теплу зиму і ранню весну, цей день зі снігом – весна пізня; холод і сніг – на пізню і холодну весну.

– Якщо на Дмитра дощ, то на Введення снігу буде по коліна.

– Випав сніг – увесь листопад буде холодним і морозяним.

– Замерзла земля і дме холодний вітер – снігу не буде до Нового року.

Що можна робити 8 листопада

Сьогодні треба садити часник. Прикмети кажуть, що якщо посадити його на Дмитра, то виросте він гарний та дорідний.

Що не можна робити 8 листопада