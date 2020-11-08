8 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
8 ноября христиане отмечают день святого великомученика Димитрия, или как в народе говорят "святого Дмитрия". Праздник установлен в честь Дмитрия Солунского.
Именины сегодня празднует Дмитрий.
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Народные приметы на 8 ноября
– Оттепель на Дмитрия – зима будет с мокрым теплом, а весна – ранняя.
– День на Дмитрия без снега – зимы будет не скоро.
– Дмитрий на снегу – весна будет поздней.
– Земля на Дмитрия замерзла и дует холодный ветер – снега не будет до праздников.
– Снег и мороз на Дмитрия – весна будет поздняя и холодная.
– На Дмитрия тепло – весна будет ранняя, мягкая.
– Когда 8 ноября холод и снег – весна поздняя и холодная, если оттепель – зима и весна теплые.
– Если оттепель, то на теплую зиму и раннюю весну, этот день со снегом – весна поздняя; холод и снег – на позднюю и холодную весну.
– Если на Дмитрия дождь, то на ввод снега будет по колено.
– Выпал снег – весь ноябрь будет холодным и морозным.
– Замерзла земля и дует холодный ветер – снега не будет до Нового года.
Что можно делать 8 ноября
- Сегодня надо сажать чеснок. Приметы говорят, что если посадить его на Дмитрия, то вырастет он красивый и дородный.
Что нельзя делать 8 ноября
- В этот день нельзя брать кредиты и давать деньги в долг.
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