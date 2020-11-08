8 ноября христиане отмечают день святого великомученика Димитрия, или как в народе говорят "святого Дмитрия". Праздник установлен в честь Дмитрия Солунского.

Именины сегодня празднует Дмитрий.

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Народные приметы на 8 ноября

– Оттепель на Дмитрия – зима будет с мокрым теплом, а весна – ранняя.

– День на Дмитрия без снега – зимы будет не скоро.

– Дмитрий на снегу – весна будет поздней.

– Земля на Дмитрия замерзла и дует холодный ветер – снега не будет до праздников.

– Снег и мороз на Дмитрия – весна будет поздняя и холодная.

– На Дмитрия тепло – весна будет ранняя, мягкая.

– Когда 8 ноября холод и снег – весна поздняя и холодная, если оттепель – зима и весна теплые.

– Если оттепель, то на теплую зиму и раннюю весну, этот день со снегом – весна поздняя; холод и снег – на позднюю и холодную весну.

– Если на Дмитрия дождь, то на ввод снега будет по колено.

– Выпал снег – весь ноябрь будет холодным и морозным.

– Замерзла земля и дует холодный ветер – снега не будет до Нового года.

Что можно делать 8 ноября

Сегодня надо сажать чеснок. Приметы говорят, что если посадить его на Дмитрия, то вырастет он красивый и дородный.

Что нельзя делать 8 ноября