8 липня у церковному календарі – день пам'яті преподобномучениці Февронії (в інших джерелах – Єфросинії), пише 24 Канал. Вона виросла у монастирі в Ассирії: там нею опікувалась тітка, яка була настоятелькою монастиря.

Дивіться також Перелік русифікованих чоловічих імен з українськими відповідниками

Февронія жила благочестивим життям, тому до неї почали приходити за молитвами й наставництвом. Вона загинула через імператора Діоклетіана, який нагнав військо проти християн. Переслідувачі вдерлися у монастир та змушували Февронію зректися віри – вона відмовилась.

День ангела 8 липня святкують Петро, Василь, Єфросинія, Костянтин, Микола, Прокопій, Семен, Федір.

Що не можна робити сьогодні

У цей день суворо заборонено сваритися з близькими й рідними, особливо подружжю.

Не можна шити та вишивати.

Краще відмовитися від гучних вечірок та алкогольних напоїв.

Вважалось, що цей день невдалий для того, щоб замішувати тісто й випікати його.

Прикмети на 8 липня

Сьогодні спекотно – ще 40 днів буде сонячні.

Якщо миші та свині їдять сіно, то покіс буде невдалим.

Впав дощ – буде багато меду.

Росте багато конюшини – чекайте на дощовий місяць.

День в Україні та світі

День родини. Це свято в Україні заснували у 2012 році. Цей день важливо провести зі своїми рідними або згадати тих, кого вже немає.