8 липня у церковному календарі – день пам'яті преподобномучениці Февронії (в інших джерелах – Єфросинії), пише 24 Канал. Вона виросла у монастирі в Ассирії: там нею опікувалась тітка, яка була настоятелькою монастиря.
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Февронія жила благочестивим життям, тому до неї почали приходити за молитвами й наставництвом. Вона загинула через імператора Діоклетіана, який нагнав військо проти християн. Переслідувачі вдерлися у монастир та змушували Февронію зректися віри – вона відмовилась.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день суворо заборонено сваритися з близькими й рідними, особливо подружжю.
- Не можна шити та вишивати.
- Краще відмовитися від гучних вечірок та алкогольних напоїв.
- Вважалось, що цей день невдалий для того, щоб замішувати тісто й випікати його.
Прикмети на 8 липня
- Сьогодні спекотно – ще 40 днів буде сонячні.
- Якщо миші та свині їдять сіно, то покіс буде невдалим.
- Впав дощ – буде багато меду.
- Росте багато конюшини – чекайте на дощовий місяць.
День в Україні та світі
День родини. Це свято в Україні заснували у 2012 році. Цей день важливо провести зі своїми рідними або згадати тих, кого вже немає.