8 июля в церковном календаре – день памяти преподобномученицы Февронии (в других источниках – Ефросинии), пишет 24 Канал. Она выросла в монастыре в Ассирии: там ее заботилась тетя, которая была настоятельницей монастыря.

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Феврония жила благочестивой жизнью, поэтому к ней стали приходить за молитвами и наставничеством. Она погибла из-за императора Диоклетиана, нагнавшего войско против христиан. Преследователи ворвались в монастырь и заставляли Февронию отречься от веры – она отказалась.

День ангела 8 июля празднуют Петр, Василий, Ефросинья, Константин, Николай, Прокопий, Семен, Федор.

Что нельзя делать сегодня

В этот день строго запрещено ссориться с близкими и родными, особенно супругам.

Нельзя шить и вышивать.

Лучше отказаться от шумных вечеринок и алкогольных напитков.

Считалось, что этот день неудачен, чтобы замешивать тесто и выпекать его.

Приметы на 8 июля

Сегодня жарко – еще 40 дней будет солнечно.

Если мыши и свиньи едят сено, то покос будет неудачным.

Упал дождь – будет много меда.

Растет много клевера – ждите дождливого месяца.

День в Украине и мире

День семьи. Этот праздник в Украине был основан в 2012 году. Этот день важно провести со своими родными или упомянуть тех, кого уже нет.