8 червня у церковному календарі – день пам'яті святого апостола Карпа, який належав до числа 70, пише 24 Канал.

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Більшість життя апостол Карп присвятив проповідуванню у Фракії. Він навертав язичників, прославляв християнство та підтримував інших. На острові Крит Карп служив єпископом. Досі невідомо, як загинув святий – є багато версій щодо його смерті.

День ангела 8 червня Олександр, Георгій, Єгор, Іван, Макар, Ян, Олена, Олена, Ілона.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні невдалий день для переїздів та далеких подорожей.

У цей день не можна відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.

Вважалося, що не можна прибирати після заходу сонця.

Прикмети на 8 червня

Багато комарів – до теплих днів та хорошого врожаю.

Жаби голосно квакають – чекайте на дощі та негоду.

У траві видно коників – значить буде теплий дощ.

День в Україні та світі

Всесвітній день океанів. Це свято запровадила ООН, щоб привернути увагу до забруднення океанів на Землі. До того ж океани унікальна частина природи, що досліджена не більш як на 7%.

Міжнародний день домогосподарки та домогосподаря. Працівниця Національного інституту жінок Габріела Дельгадо виступила з ініціативою запровадження такого свята. Робота домогосподарки та домогосподарів недооцінена – це щоденна важка праця для домашнього затишку та комфорту.