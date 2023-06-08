8 червня у церковному календарі – день пам'яті святого апостола Карпа, який належав до числа 70, пише 24 Канал.
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Більшість життя апостол Карп присвятив проповідуванню у Фракії. Він навертав язичників, прославляв християнство та підтримував інших. На острові Крит Карп служив єпископом. Досі невідомо, як загинув святий – є багато версій щодо його смерті.
Що не можна робити сьогодні
- Сьогодні невдалий день для переїздів та далеких подорожей.
- У цей день не можна відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.
- Вважалося, що не можна прибирати після заходу сонця.
Прикмети на 8 червня
- Багато комарів – до теплих днів та хорошого врожаю.
- Жаби голосно квакають – чекайте на дощі та негоду.
- У траві видно коників – значить буде теплий дощ.
День в Україні та світі
Всесвітній день океанів. Це свято запровадила ООН, щоб привернути увагу до забруднення океанів на Землі. До того ж океани унікальна частина природи, що досліджена не більш як на 7%.
Міжнародний день домогосподарки та домогосподаря. Працівниця Національного інституту жінок Габріела Дельгадо виступила з ініціативою запровадження такого свята. Робота домогосподарки та домогосподарів недооцінена – це щоденна важка праця для домашнього затишку та комфорту.