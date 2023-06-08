8 июня в церковном календаре – день памяти святого апостола Карпа, принадлежавшего к числу 70, пишет 24 Канал.

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Большинство жизни апостол Карп посвятил проповеди во Фракии. Он обращал язычников, прославлял христианство и поддерживал других. На острове Крит Карп служил епископом. До сих пор неизвестно, как погиб святой – есть много версий его смерти.

День ангела 8 июня Александр, Георгий, Егор, Иван, Макар, Ян, Елена, Елена, Илона.

Что нельзя делать сегодня

Сегодня неудачный день для переездов и дальних поездок.

В этот день нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Считалось, что нельзя убирать после заката.

Приметы на 8 июня

Многие комары – до теплых дней и хорошего урожая.

Лягушки громко квакают – ждите дождей и непогоды.

В траве видны кузнечики – значит будет теплый дождь.

День в Украине и мире

Всемирный день океанов. Этот праздник ввел ООН, чтобы привлечь внимание к загрязнению океанов на Земле. К тому же океаны – уникальная часть природы, исследованная не более чем на 7%.

Международный день домохозяйки и домохозяина. Сотрудница Национального института женщин Габриэла Дельгадо выступила с инициативой введения такого праздника. Работа домохозяйки и домохозяев недооценена – это ежедневный труд для домашнего уюта и комфорта.