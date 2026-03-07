У 2026 році ця подвійність відчувається особливо гостро – між касовими чеками за квіти і розмовами про сенси. 24 Канал спробував розібратися, що свято 8 березня означає в сучасному суспільстві.

Від мімози до маніфесту: чим є 8 березня сьогодні?

Більшість з нас знає, що офіційного міжнародного статусу 8 березня набуло у 1977 році, коли Організація Об'єднаних Націй оголосила його Днем боротьби за права жінок і міжнародний мир. Відтоді Міжнародний жіночий день став не лише приводом для привітань, а й нагодою говорити про системні зміни.

Тому ООН щороку виносить головну проблему нерівності на обговорення. Цьогоріч, це "Права. Справедливість. Дія. Для всіх жінок та дівчат" – вона підкреслює, що жодна країна досі не досягла повної юридичної рівності, і закликає до конкретних дій із захисту прав та доступу до правосуддя для всіх жінок і дівчат у світі.

Символіка дня також говорить мовою цінностей. За даними сайту Міжнародного жіночого дня, його кольорами є фіолетовий, зелений і білий. Перший відтінок означає справедливість і гідність, другий – надію, а третій – чистоту, хоча це поняття сьогодні часто сприймається критично. Однак, якщо ви хочете підтримати прогрес в рівності прав жінок у виборчому праві, то саме білий одяг продемонструє солідарність з цією проблемою.

Цікаво ще й те, що не у всіх країнах світу прийнято дарувати саме тюльпани у це свято. Наприклад, в Італії замість перших квітів весни, італійські жінки отримують гілочки жовтої мімози. Для них це символ жіночої сили та солідарності.

Яка ж вартість звичного для нас святкування 8 березня?

У побутовому вимірі свято й надалі має цілком конкретну ціну. Середня вартість одного тюльпана цього року становить від 45 до 70 гривень, залежно від сорту і країни експорту. Тож букет із семи квітів обійдеться приблизно у 315-490 гривень, із п'ятнадцяти – від 675 до понад тисячу гривень без урахування пакування та доставки.

Якщо ж додати подарунки для мами, бабусі, доньки, колег, сума легко сягає кількох тисяч гривень. Адже такі вже традиційні презенти як парфуми, дрібна техніка для кухні чи домашній декор в середньому стартують від 1000 грн.

Та варто не забувати про бюджет і на розваги. І тут цього року у фантазії немає меж: від традиційної теплої кави у затишній кав'ярні чи сертифіката у спа до гучних концертів, присвячених цьому дню.Залежно від вибору, ця частина дня може коштувати 500 – 1000 гривень.

Для когось це приємний ритуал, для когось – відчутне фінансове навантаження. Та в будь-якому разі 8 березня залишається частиною економічного життя країни – зі своїм сезонним ажіотажем і "квітковою інфляцією".

Що каже соціологія з нагоди цього свята?

Втім, цифри витрат існують паралельно з іншими цифрами – соціологічними. Вони показують, як змінюються наші емоції та звички стосовно жіночого свята. За даними Київського міжнародного інституту соціології, за останнє десятиліття ставлення українців до 8 березня суттєво трансформувалося: якщо у 2017 році свято підтримували 49% опитаних, то у 2024-му – лише 21%. А от у 2025-му відбулося легке повернення до 23%. Такий різкий спад зацікавленості до цього дня зумовлений відмежуванням від традицій радянського світу, повномасштабним вторгненням і нестабільною економікою в країні.



Джерело: Київський міжнародний інститут соціології

Натомість стать і вік практично не впливають на ставлення до 8 березня. Згідно з опитуванням, чітко проявляється саме регіональна різниця – за місцем проживання респондентів до початку повномасштабної війни. Так, наприклад, у західній частині України це свято було популярне лише серед 6% населення, у центральній – серед 24%, у південній – 32%, а у східній – 40%. Ці цифри свідчать про те, що сприйняття жіночого свята в нашій країні формується не лише особистим досвідом, а й регіональною пам'яттю та різним історичним тлом.

Тож скільки коштує 8 березня у 2026 році? Якщо рахувати в грошах – від кількох сотень до кількох тисяч гривень. Якщо ж говорити про сенси – це десятиліття боротьби, міжнародне визнання і постійний процес змін. І хай одні шанують знайомі жести, а інші надають значення новим сенсам, ця дата все одно залишається символом суспільних змін – мостом між пам'яттю про минуле та народженням нової традиції.