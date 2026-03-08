Ці міфи почали поширювати ще у радянські часи. Втім, історично 8 березня ніколи не було святом квітів, компліментів і подарунків. Річ у тім, що ідея створення Міжнародного жіночого дня виникла в контексті феміністичного руху кінця XIX – початку XX століття. Тоді соціалістки боролися за рівні політичні, соціальні та трудові права, тому прагнули справедливості, а не привітань із побажаннями "ніжності й краси".

З нагоди свята редакція 24 Каналу підготувала щирі привітання з 8 березня у картинках і листівках. Ви можете надіслати їх своїм матусям, бабусям, сестрам, подругам, коханим або знайомими. Також не забудьте нагадати найріднішим справжню історію Міжнародного жіночого дня.

Привітання з 8 березня коханій, мамі, бабусі, сестрі: картинки й листівки

Привітання з 8 березня для коханої / Колаж 24 Каналу

Привітання з 8 березня для мами / Колаж 24 Каналу Привітання з 8 березня для сестри / Колаж 24 Каналу Привітання з 8 березня для подруги / Колаж 24 Каналу Привітання з 8 березня для бабусі / Колаж 24 Каналу Привітання з 8 березня для коханої / Колаж 24 Каналу Привітання з 8 березня для мами / Колаж 24 Каналу Привітання з 8 березня для подруги / Колаж 24 Каналу