Насправді – це Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир. Це день солідарності в боротьбі за рівні можливості, за право голосу, за гідну оплату праці та свободу обирати свій шлях. 8 березня заведено згадувати про силу, стійкість та неймовірні досягнення жінок, які крок за кроком виборювали право бути почутими.

З нагоди свята редакція 24 Каналу підготувала найкращі привітання у картинках і листівках. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати час. Надішліть ці привітання з 8 березня коханій, мамі, бабусі, сестрі або подрузі та не забудьте нагадати їм важливу історію свята.

