Варто пам'ятати, що 8 березня за своєю суттю зовсім не є святом "краси та ніжності", адже воно виникло як день солідарності жінок у боротьбі за рівні права, гідні умови праці та політичну свободу. Про це пише International Women's Day. Однак з плином десятиліть початкові правозахисні гасла поступово витіснялися більш романтизованими образами, а на зміну плакатам прийшли квіти. Сьогодні саме тюльпан став головним атрибутом цієї дати, хоча його поява в руках мільйонів людей зумовлена цікавим збігом обставин.

Чому на 8 березня заведено дарувати тюльпани?

Головна причина популярності цих квітів полягає в тому, що вони є одними з перших вісників весни. Тюльпани здатні проростати навіть крізь легкий сніг, тому вони стали ідеальним символом пробудження природи та тепла після тривалих зимових холодів.

Історично масове захоплення цими квітами 8 березня почалося приблизно у 1970-х роках. До цього символом свята часто була мімоза, але тюльпани витіснили її завдяки розвитку тепличного господарства. Ці квіти виявилися стійкими до транспортування і відносно доступними, що дозволяло чоловікам масово купувати їх для колег та рідних.

Чому на 8 березня дарують тюльпани / Фото Freepik

Існує навіть легенда, що популярність тюльпанів підігріла стаття в тогочасній газеті "Известия" про чоловіка, який виростив на своїй ділянці десятки тисяч квітів, щоб привітати дружину зі святом.

Що цікаво, з погляду символіки тюльпан вважається квіткою щирості та ніжності. Оскільки 8 березня з часом трансформувалося з дня боротьби за права жінок у свято весни та жіночності, тюльпани ідеально вписалися в цей новий контекст. Їхні закриті бутони асоціюються з таємницею та очікуванням чогось нового, а широка палітра кольорів дозволяє передати різні емоції. Так, червоні квіти дарують на знак кохання, рожеві – як символ ніжності, а жовті, попри старі забобони, сьогодні вважаються побажанням сонячного настрою та успіху.

Які ще квіти дарують на 8 березня?