Це Міжнародний день боротьби за права жінок. Сьогодні, коли дівчата керують компаніями, рятують життя на фронті, волонтерять і змінюють світ, зводити їхню роль до "прикраси колективу" – відвертий крок у минуле, який знецінює їхній щоденний внесок. Якщо ви хочете привітати найрідніших людей, але не знаєте, що саме побажати, 24 Канал вже зробив цю роботу за вас. Наша редакція підготувала кілька варіантів влучних привітань, які ідеально підійдуть для особистих повідомлень.

З Міжнародним днем боротьби за права жінок! Бажаю тобі ніколи не сумніватися у власній значущості та завжди мати сміливість відстоювати свої особисті й професійні кордони. Ти – спадкоємиця великої історії сильних жінок, і я бажаю тобі писати свій власний життєвий сценарій без жодних обмежень!

***

Мамо, вітаю тебе з 8 березня! Я щиро бажаю тобі щодня сміливо руйнувати застарілі стереотипи. Нехай твій інтелект, талант і професіоналізм завжди оцінюються об'єктивно, без жодних упереджень. Бажаю тобі абсолютної свободи бути собою: амбітною чи розслабленою, раціональною чи емоційною. Нехай твоє право на самовираження буде непохитним!

Привітання з 8 березня для мами / Колаж 24 Каналу

***

Спасибі, мамо, за те, що ти живеш,

Нас любиш, жалієш і бережеш.

Ти – наша єдина у світі розрада,

Ти – наша любов, наше щастя й порада.

Хай береже тебе доля від тяжкої недуги,

Від злої обмови, від нещирого друга.

Хай дарує Господь, як святеє причастя –

Здоров'я і силу, довголіття і щастя.

Щоб змогло все задумане в тебе звершитись.

Заради цього варто було народитись!

З 8 березня, кохана!

***

Мамочко моя, рідна

Ти моя опора в житті,

Мій приклад, моя нагорода,

Бути завжди з тобою поруч,

Більше нічого не треба!

Зі святом 8 березня!

Привітання з 8 березня для мами / Колаж 24 Каналу

***

Вітаю з Міжнародним жіночим днем! Нехай поруч з тобою завжди будуть однодумці, які вислухають і подадуть руку у складний момент. Бажаю тобі бути частиною спільноти, де жінки не конкурують між собою, а об'єднуються, щоб творити великі справи.

***

Вітаю тебе з 8 березня! Бажаю тобі ніколи не погоджуватися на менше, ніж ти заслуговуєш. Нехай у тебе завжди вистачає енергії та мужності говорити тверде "ні" всьому, що тебе руйнує, і впевнене "так" – своїм найсміливішим мріям. Бажаю, щоб кожен твій день був наповнений повагою до твоєї особистості, а твоя внутрішня міць була тим надійним щитом, який захистить від будь-якої несправедливості.

Привітання для мами з 8 березня / Колаж 24 Каналу

***

Я не знаю, мамо мила,

Що тобі і побажати

Перш за все – щастя, сили,

І здоров'я всім у хаті.

Щоб жили ми всі у згоді,

Як ти завжди нас учила.

Щоб твоя усмішка гарна

Нас, як сонечко, всіх гріла.

Для написання матеріалу використані джерела: сайти "Поздравок" і "Побажайко".