Навколо цієї дати існує чимало міфів, які часто заважають зрозуміти її первинний сенс. Про це детальніше – пише History.

Дивіться також 8 березня вже близько: чи чекати українцям на додатковий вихідний у 2026 році

Правда та міфи про 8 березня

8 березня – суто радянське свято

Багато хто вважає, що 8 березня вигадали більшовики, і воно не має стосунку до решти світу. Однак насправді ідея Міжнародного жіночого дня виникла в США. 28 лютого 1909 року Соціалістична партія Америки організувала перший Національний жіночий день у Нью-Йорку. Згодом Клара Цеткін на конференції в Копенгагені запропонувала зробити його міжнародним. А вже у 1977 році ООН офіційно закріпила статус цього дня як Міжнародного дня боротьби за права жінок і міжнародний мир.

8 березня встановили після протесту повій

Існує версія, що у 1857 році в Нью-Йорку протестували не текстильниці, а жінки, що надавали сексуальні послуги. Тоді протестувальниці нібито вимагали виплати зарплат матросам, які були їхніми клієнтами. Однак цей міф не має жодного історичного підтвердження.

8 березня встановили на честь дня народження Клари Цеткін

Німецька активістка Клара Цеткін народилася 5 липня. Водночас дата 8 березня закріпилася пізніше. Вона пов'язана з початком великого страйку жінок у Петрограді в 1917 році, який став одним із поштовхів до Лютневої революції.

8 березня – свято "весни, краси та ніжності"

Це, мабуть, найстійкіший міф, який прийшов до нас з СРСР. Згідно з ним, 8 березня – день, коли треба вітати "прекрасну половину людства" просто за те, що вони жінки. Однак важливо розуміти, що це свідома підміна понять, яка відбулася у 1960 – 70-х роках. Радянська влада вирішила зробити цей день вихідним і змінити акцент із політичної боротьби та прав жінок на сімейні цінності та квіти. Так, свято втратило свій протестний і правозахисний характер, перетворившись на "день весни".

Чи хотіли скасувати 8 березня в Україні?