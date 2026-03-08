Навколо цієї дати існує чимало міфів, які часто заважають зрозуміти її первинний сенс. Про це детальніше – пише History.
Правда та міфи про 8 березня
8 березня – суто радянське свято
Багато хто вважає, що 8 березня вигадали більшовики, і воно не має стосунку до решти світу. Однак насправді ідея Міжнародного жіночого дня виникла в США. 28 лютого 1909 року Соціалістична партія Америки організувала перший Національний жіночий день у Нью-Йорку. Згодом Клара Цеткін на конференції в Копенгагені запропонувала зробити його міжнародним. А вже у 1977 році ООН офіційно закріпила статус цього дня як Міжнародного дня боротьби за права жінок і міжнародний мир.
8 березня встановили після протесту повій
Існує версія, що у 1857 році в Нью-Йорку протестували не текстильниці, а жінки, що надавали сексуальні послуги. Тоді протестувальниці нібито вимагали виплати зарплат матросам, які були їхніми клієнтами. Однак цей міф не має жодного історичного підтвердження.
8 березня встановили на честь дня народження Клари Цеткін
Німецька активістка Клара Цеткін народилася 5 липня. Водночас дата 8 березня закріпилася пізніше. Вона пов'язана з початком великого страйку жінок у Петрограді в 1917 році, який став одним із поштовхів до Лютневої революції.
8 березня – свято "весни, краси та ніжності"
Це, мабуть, найстійкіший міф, який прийшов до нас з СРСР. Згідно з ним, 8 березня – день, коли треба вітати "прекрасну половину людства" просто за те, що вони жінки. Однак важливо розуміти, що це свідома підміна понять, яка відбулася у 1960 – 70-х роках. Радянська влада вирішила зробити цей день вихідним і змінити акцент із політичної боротьби та прав жінок на сімейні цінності та квіти. Так, свято втратило свій протестний і правозахисний характер, перетворившись на "день весни".
Чи хотіли скасувати 8 березня в Україні?
Суперечки навколо святкування 8 березня тривають в Україні вже понад три роки. Ще у 2023 році група народних депутатів запропонувала повністю скасувати цей вихідний. Про це йдеться у законопроєкті №9009.
Натомість вони хотіли встановити День української жінки 25 лютого, у день народження Лесі Українки.
Попри активні обговорення та голосування в застосунку "Дія", де більшість українців висловилася за збереження свята, офіційні зміни до трудового законодавства так і не внесли.
Однак 2 березня 2026 року у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови №15052. Він має схожі положення і також пропонує замінити свято 8 березня на День української жінки.