Дружина канадського співака та одного з найуспішніших продюсерів світу Девіда Фостера вагітна. Для вдвічі молодшої акторки Кетрін Макфі дитина стане первістком, а от для володаря Греммі – шостим нащадком.

Про майбутнє батьківство Девіда Фостера інформує видання People. Зіркове подружжя папараці помітили в окрузі Санта-Барбара штату Каліфорнія. Разом з дружиною музикант відправився на обід і за дитячим одягом. 36-річна Кетрін Макфі не приховувала свою фігуру під час виходу і засвітила великий живіт.

Читайте також Акторка Мінді Калінг таємно народила другу дитину

Колега Меган Маркл обрала сірі лосини, чорну кофту, бейсболку і зручні кросівки. Не забула пара і про захисні маски, дотримуючись карантину.

Що відомо про стосунки Девіда Фостера і Кетрін Макфі

Пара познайомилась на зйомках реаліті-шоу American Idol 2006 року, коли продюсер був наставником акторки. Девід Фостер вже має п'ятьох дорослих доньок та одружений вп'яте. Для Кетрін Макфі цей шлюб став другим, а майбутня дитина – першою.

Нагадаємо, що Девід Фостер і Кетрін Макфі одружились в червні 2019 року в Лондоні в колі близьких і друзів. На весіллі було 150 гостей, у тому числі й доньки продюсера, які чудово ладнають з новою дружиною батька.