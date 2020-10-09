Жена канадского певца и одного из самых успешных продюсеров мира Дэвида Фостера беременна. Для вдвое младшей актрисы Кэтрин Макфи ребенок станет первенцем, а вот для обладателя Грэмми – шестым отпрыском.

О будущем отцовстве Дэвида Фостера информирует издание People. Звездную чету папарацци заметили в округе Санта-Барбара штата Калифорния. Вместе с женой музыкант отправился на обед и за детской одеждой. 36-летняя Кэтрин Макфи не скрывала свою фигуру во время выхода и засветила большой живот.

Читайте также Актриса Минди Калинг тайно родила второго ребенка

Коллега Меган Маркл выбрала серые лосины, черную кофту, бейсболку и удобные кроссовки. Не забыла пара и про защитные маски, соблюдая карантин.

Что известно об отношениях Дэвида Фостера и Кэтрин Макфи

Пара познакомилась на съемках реалити-шоу American Idol 2006 года, когда продюсер был наставником актрисы. Дэвид Фостер уже имеет пятерых взрослых дочерей и женат в пятый раз. Для Кэтрин Макфи этот брак стал вторым, а будущий ребенок – первым.

Напомним, что Дэвид Фостер и Кэтрин Макфи поженились в июне 2019 года в Лондоне в кругу близких и друзей. На свадьбе было 150 гостей, в том числе и дочери продюсера, которые прекрасно ладят с новой женой отца.