7 жовтня в народному календарі вшановується первомучениця Текла, послідовниця апостола Павла, яка зазнала багато страждань за свою святість. Християнська віра допомогла їй перенести всі муки від гонителів християн.

Іменини сьогодні святкують: Антон, Владислав, Давид, Семен, Степан.

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Народні прикмети на 7 жовтня

– Яскраве сонце на Теклю обіцяє різку зміну погоди.

– Грім гримить 7 жовтня – зима буде теплою.

– Зима буде теплою, якщо на дубі багато жолудів.

– Зима буде холодна і рання, якщо на день Теклі птиці низько над землею літають.

Що можна робити 7 жовтня

Теклі можна молитися та просити зцілення, любові, щастя, багатства та успіху. Після заходу сонця треба запалити вогонь. Вважається, що він принесе щастя, багатство та успіх. Кажуть, що вузли, які сьогодні зав'яжуть – ніколи не розв'яжуться. Тому цього дня добре укладати шлюб, адже він буде міцним і надійним.

Що не можна робити 7 жовтня