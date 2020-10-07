7 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
7 жовтня в народному календарі вшановується первомучениця Текла, послідовниця апостола Павла, яка зазнала багато страждань за свою святість. Християнська віра допомогла їй перенести всі муки від гонителів християн.
Іменини сьогодні святкують: Антон, Владислав, Давид, Семен, Степан.
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Народні прикмети на 7 жовтня
– Яскраве сонце на Теклю обіцяє різку зміну погоди.
– Грім гримить 7 жовтня – зима буде теплою.
– Зима буде теплою, якщо на дубі багато жолудів.
– Зима буде холодна і рання, якщо на день Теклі птиці низько над землею літають.
Що можна робити 7 жовтня
- Теклі можна молитися та просити зцілення, любові, щастя, багатства та успіху.
- Після заходу сонця треба запалити вогонь. Вважається, що він принесе щастя, багатство та успіх.
- Кажуть, що вузли, які сьогодні зав'яжуть – ніколи не розв'яжуться. Тому цього дня добре укладати шлюб, адже він буде міцним і надійним.
Що не можна робити 7 жовтня
- Сьогодні до заходу сонця не можна запалювати вогонь.
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