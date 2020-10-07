7 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
7 октября в народном календаре почитается первомученица Фёкла, последовательница апостола Павла, которая испытала много страданий за свою святость. Христианская вера помогла ей перенести все муки от гонителей христиан.
Именины сегодня празднуют: Антон, Владислав, Давид, Семен, Степан.
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Народные приметы на 7 октября
– Яркое солнце на Фёклу сулит резкую перемену погоды.
– Гром гремит 7 октября – зима будет теплой.
– Зима будет теплой, если на дубе много желудей.
– Зима будет холодная и ранняя, если на день Фёклы птицы низко над землей летают.
Что можно делать 7 октября
- Фёкле можно молиться и просить исцеления, любви, счастья, богатства и успеха.
- После захода солнца надо зажечь огонь. Считается, что он принесет счастье, богатство и успех.
- Говорят, что узлы, которые сегодня завяжут – никогда не развяжутся. Поэтому в этот день хорошо заключать брак, ведь он будет крепким и надежным.
Что нельзя делать 7 октября
- Сегодня до захода солнца нельзя зажигать огонь.
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