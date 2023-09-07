7 вересня – яке сьогодні свято і що не можна робити

7 вересня віряни вшановують пам'ять преподобного Луки. В Україні святкують День воєнної розвідки. Дізнавайтесь далі, що не можна робити сьогодні.

7 вересня у церковному календарі – день пам'яті преподобного Луки, якого називали Глибокоріченським. Він народився в Каппадокії та вирішив стати ченцем, інформує 24 Канал.

Дивіться також Є найдобрішими людьми: 5 жіночих імен з хорошою енергетикою

Лука був ігуменом Спасової обителі, яку ще називали "Глибокі ріки" – звідси і його ім'я. Він був особливим монахом – був аскетом, дотримувався дуже суворого посту та прожив у монастирі до 90 років.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна хвалитися достатком перед іншими.

Заборонено сваритися й лаятися.

Краще не давати гроші в борг.

Сьогодні невдалий день для сватання.

Прикмети на 7 вересня

Великий врожай грибів – до затяжної зими.

Хмар мало – зима буде холодна і вітряна.

Шишки закриваються – чекайте негоди.

Журавлі високо летять – обіцяють холодну осінь.

7 вересня святкують Олександр, Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Пахомій, Петро, Сава, Стефан.

День в Україні та світі

День військової розвідки України. Це нове свято – Володимир Зеленський заснував його минулого року. Розвідка додає величезний вклад у працю над перемогою країни.