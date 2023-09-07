7 вересня у церковному календарі – день пам'яті преподобного Луки, якого називали Глибокоріченським. Він народився в Каппадокії та вирішив стати ченцем, інформує 24 Канал.

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Лука був ігуменом Спасової обителі, яку ще називали "Глибокі ріки" – звідси і його ім'я. Він був особливим монахом – був аскетом, дотримувався дуже суворого посту та прожив у монастирі до 90 років.

Що не можна робити сьогодні

  • У цей день не можна хвалитися достатком перед іншими.
  • Заборонено сваритися й лаятися.
  • Краще не давати гроші в борг.
  • Сьогодні невдалий день для сватання.

Прикмети на 7 вересня

  • Великий врожай грибів – до затяжної зими.
  • Хмар мало – зима буде холодна і вітряна.
  • Шишки закриваються – чекайте негоди.
  • Журавлі високо летять – обіцяють холодну осінь.

День в Україні та світі

День військової розвідки України. Це нове свято – Володимир Зеленський заснував його минулого року. Розвідка додає величезний вклад у працю над перемогою країни.