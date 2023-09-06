Даючи дитині те чи інше ім'я, ви неодмінно закладаєте в ній певні риси. Тож треба ставитися ретельно до цього питання. 24 Канал зібрав перелік жіночих імен, як асоціюються з добротою та чуйністю.

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Жіночі імена з доброю енергетикою: перелік

Ганна – українізована версія відомого жіночого ймення. Утворилось шляхом поєднання давньоєврейського імені Ханах та грецького – Анна. Такі жінки – досить чуйні та доброзичливі, не люблять вступати у конфлікти. Скорочена форма – Аня, Анічка.

Ольга – сильне ім'я, яке сформувалося від скандинавів. Його походження – від імені Helga, що перекладають на українську мову як "мудра", "свята". Також це жіночий варіант чоловічого ймення Олег. Є думка, що це ім'я виникло від старослов'янського імені Вольга зі значенням "чудодійка". Ольга зазвичай дуже терпляча, особливо у стосунках з дітьми.

Євгенія – це жіночий варіант чоловічого імені Євген. Воно виникло від давньогрецького "євгенес", що трактується як "благородний", "нащадок шляхетного роду". І це абсолютно не дарма, тому що жінки з таким ім'ям характеризуються великим серцем та щирістю. Вони часто приходять на допомогу, навіть коли не чекаєш.

Марія – дуже благородне ім'я. Воно походить зі староєврейської мови, від імені Міріам. І тут трактувань досить багато: "пані", "кохана", "сумна", "вперта", "самостійна". Вперше ім'я з'явилося у Біблії: усі ми добре знаємо матір Ісуса Христа – Діву Марію. І це невипадковість. Тому що Марії зазвичай – дуже добрі та душевні люди, які проявляють щедрість та турботу про інших.

Ще одним чудовим ім'ям з позитивною енергетикою є Надія. Бере початок зі Стародавньої Греції. Основою є ім'я Елпіс, що так і трактується – "надія". Так було звати відому християнську мученицю, на ім'я Надія. Жінки з таким ім'ям відрізняються оптимізмом, вміння шукати хороше навіть у неприємних ситуаціях.