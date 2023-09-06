Давая ребенку то или иное имя, вы обязательно закладываете в нем определенные черты. Так что надо относиться тщательно к этому вопросу. 24 Канал собрал список женских имен, как ассоциируются с добротой и отзывчивостью.

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Женские имена с хорошей энергетикой: список

Анна – украинизированная версия известного женского имени. Образовалось путем сочетания древнееврейского имени Ханах и греческого – Анна. Такие женщины – очень отзывчивые и доброжелательные, не любят вступать в конфликты. Сокращенная форма – Аня, Аничка.

Ольга – сильное имя, сформировавшееся от скандинавов. Его происхождение – от имени Helga, переводимого на украинский язык как "мудрая", "святая". Также это женский вариант мужского имени Олег. Есть мнение, что это имя возникло от старославянского имени Вольга со значением "чудодейка". Ольга обычно очень терпеливая, особенно в отношениях с детьми.

Евгения – это женский вариант мужского имени Евгений. Оно возникло от древнегреческого "евгенес", трактуемого как "благородный", "потомок благородного рода". И это совершенно не зря, потому что женщины с таким именем характеризуются большим сердцем и искренностью. Они часто приходят на помощь, даже когда не ждешь.

Мария – очень благородное имя. Оно происходит из древнееврейского языка, от имени Мириам. И здесь трактовок достаточно много: "дама", "возлюбленная", "печальная", "упрямая", "самостоятельная". Впервые имя появилось в Библии: все мы хорошо знаем мать Исуса Христа – Деву Марию. И это не случайность. Потому что Марии обычно очень добрые и душевные люди, которые проявляют щедрость и заботу о других.

Еще одним замечательным именем с положительной энергетикой является Надежда. Берет начало из старой Греции. Основой является имя Элпис, так и трактуемое - "надежда". Так зовут известную христианскую мученицу, по имени Надежда. Женщины с таким именем отличаются оптимизмом, умение искать хорошее даже в неприятных ситуациях.