Имена наших предков – язычников, однозначно заслуживающие внимания. Некоторые из них, возможно, вы вообще никогда не слышали, потому что они очень необычны и уникальны. Узнаем, о каких именах для девушек, идет речь.

Вау Фантастически красиво: 5 старинных украинских имен для девочек

Языческие имена для девочек: список и значение

Волена – прекрасное женское имя, в основе которого корень "воля". Оно означает "свободная", "волевая".

Озара – происходит от слова "зрение". Поэтому имя объясняют как "та, на которую все смотрят".

Ясмина – это имя, которое образовалось от названия белого нежного цветка с отличным ароматом – жасмин. Распространено в арабских странах. На украинский переводят как "райский цветок".

Мединка – древнее имя со значением "медовая". А вот в арабских странах толкует как "священный город". Но это и не удивительно, потому Медина является одним из важнейших городов, где исповедуют ислам.

Леля – славянское имя, образовавшееся от древней богини Лели. Она являлась символом чистоты, юности, молодости, весенней природы, разлива вод. Еще его трактовали как "богиня девичьей любви".

Отая – загадочное старинное имя наших предков. Оно означает "рожденное в тайне".

Услада – имя, уже наталкивающее на определенные мысли. Значение говорит само за себя – "дающая наслаждение". Считается, что имя происходит от славянского Бога наслаждения, пира, веселья, забав – Услада.