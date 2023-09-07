7 сентября в церковном календаре – день памяти преподобного Луки, которого называли Глубокориченским. Он родился в Каппадокии и решил стать монахом, пишет 24 Канал.

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Лука был игуменом обители Спаса, которую еще называли "Глубокие реки" - отсюда и его имя. Он был особым монахом – был аскетом, соблюдал очень строгий пост и прожил в монастыре до 90 лет.

День ангела 7 сентября празднуют Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Пахомий, Петр, Савва, Стефан.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя хвастаться достатком перед другими.

Запрещено ссориться и ругаться.

Лучше не давать деньги взаймы.

Сегодня неудачный день для сватовства.

Приметы на 7 сентября

Большой урожай грибов – до затяжной зимы.

Облаков мало – зима будет холодная и ветреная.

Шишки закрываются – ждите непогоду.

Журавли высоко летят – обещают холодную осень.

День в Украине и мире

День военной разведки Украины. Это новый праздник – Владимир Зеленский основал его в прошлом году. Разведка вносит огромный вклад в работу над победой страны.