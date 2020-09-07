7 вересня в народному календарі відзначається пам'ять святого Тіта – учня святого Павла.

Іменини сьогодні святкують: Іван, Володимир.

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Народні прикмети на 7 вересня

– Багато грибів в лісах – згідно прикметам, потрібно очікувати затяжної і холодної зими.

– Перелітні птахи сідають на землю 7 вересня – погода буде ясною.

– Якщо птахи сидять на дахах будинків – чекай негоди.

– Якщо людина народилася в день Тита, то, прикмети говорять, щастя прийде до нього в зрілому віці. В якості талісмана таким людям варто носити бурштин.

Що можна робити 7 вересня

Цей день благополучний для поїздок та покупок.

Щоб увесь рік бути здоровим і бадьорим, зранку треба вмитися водою, в якій всю ніч лежав срібний предмет.

Що не можна робити 7 вересня