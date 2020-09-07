7 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
7 вересня в народному календарі відзначається пам'ять святого Тіта – учня святого Павла.
Іменини сьогодні святкують: Іван, Володимир.
Читайте також Картинки-привітання з днем народження: найкраща добірка
Народні прикмети на 7 вересня
– Багато грибів в лісах – згідно прикметам, потрібно очікувати затяжної і холодної зими.
– Перелітні птахи сідають на землю 7 вересня – погода буде ясною.
– Якщо птахи сидять на дахах будинків – чекай негоди.
– Якщо людина народилася в день Тита, то, прикмети говорять, щастя прийде до нього в зрілому віці. В якості талісмана таким людям варто носити бурштин.
Що можна робити 7 вересня
- Цей день благополучний для поїздок та покупок.
- Щоб увесь рік бути здоровим і бадьорим, зранку треба вмитися водою, в якій всю ніч лежав срібний предмет.
Що не можна робити 7 вересня
- Цього дня не варто займатися будівництвом.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter