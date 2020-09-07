7 сентября в народном календаре отмечается память святого Тита – ученика святого Павла.

Именины сегодня празднуют: Иван, Владимир.

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Народные приметы на 7 сентября

– Много грибов в лесах – согласно приметам, нужно ожидать затяжной и холодной зимы.

– Перелетные птицы садятся на землю 7 сентября – погода будет ясной.

– Если птицы сидят на крышах домов – жди непогоды.

– Если человек родился в день Тита, то приметы говорят, счастье придет к нему в зрелом возрасте. В качестве талисмана таким людям стоит носить янтарь.

Что можно делать 7 сентября

Этот день благополучен для поездок и покупок. Чтобы весь год быть здоровым и бодрым, утром надо умыться водой, в которой всю ночь лежал серебряный предмет.

Что нельзя делать 7 сентября