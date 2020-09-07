7 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
7 сентября в народном календаре отмечается память святого Тита – ученика святого Павла.
Именины сегодня празднуют: Иван, Владимир.
Читайте также Картинки-поздравления с днем рождения: лучшая подборка
Народные приметы на 7 сентября
– Много грибов в лесах – согласно приметам, нужно ожидать затяжной и холодной зимы.
– Перелетные птицы садятся на землю 7 сентября – погода будет ясной.
– Если птицы сидят на крышах домов – жди непогоды.
– Если человек родился в день Тита, то приметы говорят, счастье придет к нему в зрелом возрасте. В качестве талисмана таким людям стоит носить янтарь.
Что можно делать 7 сентября
- Этот день благополучен для поездок и покупок.
- Чтобы весь год быть здоровым и бодрым, утром надо умыться водой, в которой всю ночь лежал серебряный предмет.
Что нельзя делать 7 сентября
- В этот день не стоит заниматься строительством.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter