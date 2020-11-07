7 листопада вшановують мучеників Маркіяна і Мартирія. За народними прикметами, з цього дня "Федот на лід веде" – починає змінюватися різко погода, стає дуже холодно, і наближається справжня зима.

Іменини сьогодні святкує: Валерій, Маркіян.

​Читайте також Коли буде Чорна п’ятниця в Україні у 2020 році: дата

Народні прикмети на 7 листопада

– Обов’язково 7 листопада піде дощ або сніг.

– Не можна їсти хліб – прикмета, що рік хлібним не буде.

Що можна робити 7 листопада

Якщо встати рано вранці, запалити церковну свічку і попросити померлих родичів допомогти порадою, то вирішення проблеми прийде вже на наступний день. Якщо в цей день попросити померлих близьких про допомогу – проблеми вирішаться вже наступного дня. За повір'ям, я кщо дівчина-сирота звернеться цього дня з проханням до померлої матері – вона обов'язково виконає його.

Що не можна робити 7 листопада