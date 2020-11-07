7 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
7 листопада вшановують мучеників Маркіяна і Мартирія. За народними прикметами, з цього дня "Федот на лід веде" – починає змінюватися різко погода, стає дуже холодно, і наближається справжня зима.
Іменини сьогодні святкує: Валерій, Маркіян.
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Народні прикмети на 7 листопада
– Обов’язково 7 листопада піде дощ або сніг.
– Не можна їсти хліб – прикмета, що рік хлібним не буде.
Що можна робити 7 листопада
- Якщо встати рано вранці, запалити церковну свічку і попросити померлих родичів допомогти порадою, то вирішення проблеми прийде вже на наступний день.
- Якщо в цей день попросити померлих близьких про допомогу – проблеми вирішаться вже наступного дня.
- За повір'ям, якщо дівчина-сирота звернеться цього дня з проханням до померлої матері – вона обов'язково виконає його.
Що не можна робити 7 листопада
- Сьогодні жінкам заборонено плакати в подушку, оскільки неприємності збережуться на тривалий період. Якщо інша людина ляже на цю подушку, то всі біди перейдуть до неї.
- Не можна в цей день оминати людей, які просять милостиню. У цей день треба допомагати знедоленим людям.
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