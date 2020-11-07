7 ноября чествуют мучеников Маркиана и Мартирия. По народным приметам, с этого дня "Федот на лед ведет" – начинает меняться резко погода, становится очень холодно, и приближается настоящая зима.

Именины сегодня празднуют: Валерий, Маркиян.

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Народные приметы на 7 ноября

– Обязательно 7 ноября пойдет дождь или снег.

– Нельзя есть хлеб – примета, что год хлебным не будет.

Что можно делать 7 ноября

Если встать рано утром, зажечь церковную свечу и попросить умерших родственников помочь советом, то решение проблемы придет уже на следующий день. Если в этот день попросить умерших близких о помощи – проблемы решатся на следующий день. По поверью, если девушка-сирота обратится в этот день с просьбой к умершей матери – она ​​обязательно исполнит ее.

Что нельзя делать 7 ноября