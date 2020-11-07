7 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
7 ноября чествуют мучеников Маркиана и Мартирия. По народным приметам, с этого дня "Федот на лед ведет" – начинает меняться резко погода, становится очень холодно, и приближается настоящая зима.
Именины сегодня празднуют: Валерий, Маркиян.
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Народные приметы на 7 ноября
– Обязательно 7 ноября пойдет дождь или снег.
– Нельзя есть хлеб – примета, что год хлебным не будет.
Что можно делать 7 ноября
- Если встать рано утром, зажечь церковную свечу и попросить умерших родственников помочь советом, то решение проблемы придет уже на следующий день.
- Если в этот день попросить умерших близких о помощи – проблемы решатся на следующий день.
- По поверью, если девушка-сирота обратится в этот день с просьбой к умершей матери – она обязательно исполнит ее.
Что нельзя делать 7 ноября
- Сегодня женщинам запрещено плакать в подушку, так как неприятности сохранятся на длительный период. Если другой человек ляжет на эту подушку, то все беды перейдут к нему.
- Нельзя в этот день обходить людей, которые просят милостыню. В этот день надо помогать обездоленным людям.
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