6 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
6 жовтня вшановують пам'ять мучениці Іраїди. Також цього дня моляться Іоанну Хрестителю і просять його про милість. Іван відомий під ім'ям Предтечі і є пророком, який передбачив явлення Христа і охрестив його у водах Йордану.
Іменини сьогодні святкують: Антон, Іван, Йосип, Артур, Роксолана.
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Народні прикмети на 6 жовтня
– У лісі мало грибів – чекайте суворої зими.
– Чути крики гусей, що летять на південь дуже високо – скоро настануть зимові холоди.
– Кішка вмивається лівою лапкою – буде погана погода, правою – хороша.
– Півень вночі заспівав – насувається негода.
– Якщо півень на одній нозі стоїть, то незабаром похолодає.
– Курка хвостом махає – до дощу.
– Кури розкудкудакалась – погода зіпсується.
– Якщо качки хлюпочуться у воді і кричать, то буде дощ, якщо притихли – до грози або до грому.
Що можна робити 6 жовтня
- У цей день господарям варто переробити усю хатню роботу.
- Якщо цього дня самотня людина помолиться, то скоро вона знайде свою другу половинку.
Що не можна робити 6 жовтня
- Сьогодні не можна перераховувати свої біди. Вважається, що скільки нарахуєш бід – стільки ж прийде знову.
- Не можна сьогодні перераховувати в гаманці дрібні гроші та копійки, оскільки можна накликати в своє життя негаразди.