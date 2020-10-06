Что можно и нельзя делать 6 октября / Фото из открытых источников

6 октября чтят память мученицы Ираиды. Также в этот день молятся Иоанну Крестителю и просят его о милости. Иоанн известен под именем Предтечи и является пророком, который предсказал явление Христа и окрестил его в водах Иордана.