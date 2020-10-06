6 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
6 октября чтят память мученицы Ираиды. Также в этот день молятся Иоанну Крестителю и просят его о милости. Иоанн известен под именем Предтечи и является пророком, который предсказал явление Христа и окрестил его в водах Иордана.
Именины сегодня празднуют: Антон, Иван, Иосиф, Артур, Роксолана.
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Народные приметы на 6 октября
– В лесу мало грибов – ждите суровой зимы.
– Слышны крики гусей, летящих на юг очень высоко – скоро наступят зимние холода.
– Кошка умывается левой лапкой – будет плохая погода, правой – хорошая.
– Петух ночью запел – надвигается непогода.
– Если петух на одной ноге стоит, то вскоре похолодает.
– Курица хвостом машет – к дождю.
– Куры раскудахтались – погода испортится.
– Если утки плещутся в воде и кричат, то будет дождь, если притихли – к грозе или к грому.
Что можно делать 6 октября
- В этот день хозяевам стоит переделать всю домашнюю работу.
- Если в этот день одинокий человек помолится, то скоро он найдет свою вторую половинку.
Что нельзя делать 6 октября
- Сегодня нельзя перечислять свои беды. Считается, что сколько насчитаешь бед – столько же придет снова.
- Нельзя сегодня пересчитывать в кошельке мелкие деньги и копейки, так как можно навлечь в свою жизнь невзгоды.