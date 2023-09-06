Яке свято 6 вересня та що не можна робити сьогодні: прикмети на день

6 вересня християни вшановують пам'ять архангела Михаїла. Що не можна робити сьогодні та більше про цей день дізнавайтеся далі.

6 вересня у церковному календарі згадують архангела Михаїла. Цей день у народі відомий як Михайлове чудо, повідомляє 24 Канал.

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У християнській традиції архангела Михаїла відзначають як провідника ангельського війська, яке відстоює Божий закон. Він також вважається захисником душ покійних, який стоїть на варті воріт до раю.

З архангелом Михаїлом пов'язують історію – як він зцілив доньку місцевого чоловіка. Той у знак подяки побудував храм на честь архангела. Якось язичники захотіли зруйнувати церкву, але архангел з'явився і вдарив жезлом та створив отвір, де текла вода, що загасила вогонь.



Архангел Михаїл / Фото УГКЦ

Що не можна робити сьогодні

У цей день заборонено працювати фізично.

Не можна влаштовувати конфлікти та пліткувати.

Краще сьогодні не брати до рук ріжучі предмети.

6 вересня святкують Андрій, Архіп, Всеволод, Давид, Діонісій, Димитрій, Іоанн, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло, Фекла.

Прикмети на 6 вересня