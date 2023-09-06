6 вересня у церковному календарі згадують архангела Михаїла. Цей день у народі відомий як Михайлове чудо, повідомляє 24 Канал.
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У християнській традиції архангела Михаїла відзначають як провідника ангельського війська, яке відстоює Божий закон. Він також вважається захисником душ покійних, який стоїть на варті воріт до раю.
З архангелом Михаїлом пов'язують історію – як він зцілив доньку місцевого чоловіка. Той у знак подяки побудував храм на честь архангела. Якось язичники захотіли зруйнувати церкву, але архангел з'явився і вдарив жезлом та створив отвір, де текла вода, що загасила вогонь.
Архангел Михаїл / Фото УГКЦ
Що не можна робити сьогодні
- У цей день заборонено працювати фізично.
- Не можна влаштовувати конфлікти та пліткувати.
- Краще сьогодні не брати до рук ріжучі предмети.
Прикмети на 6 вересня
- Якщо сьогодні дощ – буде суха осінь.
- Туман зранку обіцяє потепління.
- Хмари синього кольору зранку – буде зміна погоди.
- Іній на деревах – до сніжної зими.