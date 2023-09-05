Ім'я Марина є досить вживаним в Україні, тож ви хоча б раз, але точно його чули. Воно має цікаву та древню історію, яку цікаво дізнатися. Звідки походить ім'я Марина, що означає та коли Дні ангела – розкаже 24 Канал.

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Значення та походження імені

Марина – красиве жіноче ім'я. яке сформувалось від латинського слова "marinus". На українську мову воно перекладається як "морська". Є версія, що воно походить від римської богині Венери. Тобто, Venus Marina трактують як Венера Морська. Також у давнину у Римі було чоловіче ім'я Марин.

Відомо, що в Україну ім'я потрапило після прийняття християнства. У Київській Русі у 988 році східні слов'яни почали здобувати імена від священника при хрещенні. Їх давали, відповідно до імен святих.

Коли Дні ангела

За православним календарем Марина відзначає свої іменини двічі у рік:

13 березня;

30 липня.

Відомою святою з цим іменем є Марина Антиохійська, життя якої припало на 3 століття. Вона народилась у сім'ї язичників, які вже у 15 років намагалися видати її заміж. Але вона відмовилась. Також Марину постійно піддавали тортурам за те, що вона відмовлялась вірити у язичницьких богів.



Марина Антиохійська / Фото Church.ua

Вона залишалась живою навіть після варіння в окропі та спалення живцем. Втім, жінку засудили до смертної кари, відрубавши голову.

Характер жінок з таким іменем

Жінки з іменем Марина – яскраві та темпераментні. Їм властиві різкі перепади емоцій, можуть запалюватися як сірник. Часто залежать від свого настрою, натхнення. Ніколи не будуть робити щось під примусом, бо так треба.

Водночас Марини – завжди дуже хороші друзі, які ніколи не кинуть у біді та завжди допоможуть. Вони часто досить емпатичні та чуйні та на них можна покластися.

Якщо Марина поставила собі певну ціль – обов'язково з часом досягне її. Шукає різні шляхи отримання бажаного. Часто стає успішною у творчих сферах, де потрібно проявляти фантазію та креатив. Сильні риси Марини – самостійність, рішучість, впевненість у собі.