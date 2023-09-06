6 сентября в церковном календаре упоминают архангела Михаила. Этот день в народе известен как Михайлово чудо, пишет 24 Канал.
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В христианской традиции архангела Михаила отмечают как руководителя ангельского войска, отстаивающего Божий закон. Он также считается защитником душ усопших, который стоит на страже ворот в рай.
С архангелом Михаилом связывают историю – как он исцелил дочь местного мужа. Тот в благодарность построил храм в честь архангела. Однажды язычники захотели разрушить церковь, но архангел явился и ударил жезлом и создал отверстие, где текла вода, потушившая огонь.
Архангел Михаил / Фото УГКЦ
Что нельзя делать сегодня
- В этот день запрещено работать физически.
- Нельзя устраивать конфликты и сплетничать.
- Лучше сегодня не брать в руки режущие предметы.
Приметы на 6 сентября
- Если сегодня дождь – будет сухая осень.
- Утром туман обещает потепление.
- Облака синего цвета с утра – будет изменение погоды.
- Иней на деревьях – до снежной зимы.