Що можна і не можна робити 6 вересня / Фото з відкритих джерел

6 вересня в народному календарі вшановують Євтихія Тихого, який був учнем Іоанна Богослова. Святий переніс багато страждань: його мучили голодом, кидали в вогонь, катували, віддавали на поживу диким тваринам. Одного разу на святого спустили лева, який заговорив людським голосом і віддав хвалу Творцю.